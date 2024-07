TSMC: boom AI spinge le vendite nel secondo trimestre

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, il fornitore di chip avanzati per Nvidia e Apple, ha visto le vendite del secondo crescere del 40% a NT$673.5 miliardi, sostenute dal boom dell’intelligenza artificiale che sta alimentando gli investimenti nei data center in tutto il mondo. Gli analisti prevedevano un incremento del 35,5%.

Il dato sulle vendite arriva pochi giorni dopo che il più grande produttore di chip su contratto al mondo ha brevemente raggiunto una capitalizzazione di mercato di 1 trilione di dollari, cavalcando l’onda degli investimenti in AI.

Le aziende in tutto il mondo sono in corsa per acquistare hardware come i chip Nvidia per costruire infrastrutture a supporto dell’AI. Ciò ha spinto le banche d’investimento di Wall Street a innalzare i loro obiettivi di prezzo per TSMC, citando la possibilità per il produttore di chip di aumentare i prezzi ai clienti nel 2025 per incrementare ulteriormente i guadagni.

Gli ordini di chip AI hanno aiutato a compensare le vendite poco brillanti di smartphone, che stanno solo ora emergendo da un periodo di flessione. Apple rimane il maggior cliente di TSMC.