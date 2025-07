Trump annuncia nuovi dazi ma rinvia deadline al 1° agosto

Il presidente Donald Trump ha inviato una nuova ondata di lettere minacciando i principali partner commerciali con nuovi dazi, pur rinviando l’aumento delle tariffe al 1° agosto e suggerendo di essere aperto a negoziazioni.

Trump ha pubblicato le lettere inviate a varie nazioni, a partire dalle tariffe del 25% che intende imporre su merci provenienti da Giappone e Corea del Sud. Successivamente ha svelato altre dodici lettere, indirizzate tra gli altri a Sudafrica, Indonesia, Tailandia e Cambogia.

In seguito, alla Casa Bianca, Trump ha firmato un ordine esecutivo che ha ulteriormente rinviato le cosiddette tariffe “reciproche”, concedendo a ciascuna nazione interessata tre settimane in più per concludere un accordo. Ha dichiarato che “per la maggior parte” sarebbe contento di imporre i dazi, ma ha indicato che le negoziazioni proseguono.

“Abbiamo fatto un accordo con il Regno Unito, uno con la Cina, siamo vicini a un accordo con l’India,” ha dichiarato. “Con altri ci siamo incontrati ma non crediamo si possa giungere a un’intesa. Quindi, abbiamo semplicemente inviato loro una lettera.”

Nonostante ciò, il presidente degli Stati Uniti ha detto che la scadenza del 1° agosto “non è al 100% definitiva” e ha segnalato che potrebbe modificare ulteriormente le tariffe.

“Forse le regoleremo un po’,” ha detto Trump, indicando che guarderà favorevolmente i paesi che continuano a offrire concessioni aggiuntive. “Non saremo ingiusti.”