Presto un accordo di cooperazione rafforzata a livello europeo per una tassa sulle transazioni finanziarie. Ad annunciarlo il ministro dell’economia Roberto Gualtieri in audizione alla Camera.

In merito alla digital tax, l’Italia ha appena chiesto di presentare alla Commissione europea una proposta di direttiva sulla tassazione minima effettiva del mercato interno. In tutti questi casi – digital tax, tassa su transazioni finanziarie – non stiamo parlando di nuove tasse per l’Italia”.tobin