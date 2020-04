Tesoro annuncia nuovo Btp, scadenza a 5 anni e raddoppia il premio fedeltà

Scadenza a 5 anni e un premio fedeltà raddoppiato all’8 per mille, per coloro che acquistano il titolo all’emissione e lo detengono fino a scadenza. Sono le caratteristiche chiave del nuovo Btp Italia annunciato dal ministero dell’Economia, uno “strumento pensato per il risparmiatore – secondo quanto recita un comunicato – che in questo contesto contribuirà alla copertura delle spese relative all’emergenza Covid-19”.

L’emissione, si legge, che avrà luogo dal 18 al 21 maggio 2020, per i primi tre giorni sarà interamente dedicata al retail e riguarderà titoli a scadenza nel 2025.

Per il resto il nuovo Btp Italia presenta le stesse caratteristiche dei precedenti collocamenti: cedole semestrali indicizzate al Foi (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), a cui si aggiunge il pagamento del recupero dell’inflazione maturata nel semestre (con la previsione di un floor in caso di deflazione, che garantisce che le cedole effettivamente pagate non siano comunque inferiori al tasso reale garantito definitivo), rimborso unico a scadenza.