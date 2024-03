Terna: investimenti per 16,5 miliardi nel Piano Industriale 2024-28

Terna ha svelato il Piano Industriale per il quinquennio 2024-2028, che prevede investimenti per 16,5 miliardi di euro, il livello più alto mai annunciato nella storia del gruppo del settore energetico, per accelerare il processo di decarbonizzazione.

I target finanziari delineati nel piano evidenziano una crescita significativa: i ricavi sono previsti aumentare fino a 4,60 miliardi di euro nel 2028, con un EBITDA pari a 3,25 miliardi e un utile netto per azione stimato in 55 centesimi di euro.

Il piano pone l’accento sull’innovazione e la digitalizzazione, con circa 2 miliardi di euro destinati a questi settori.