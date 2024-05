Sesa: acquisisce Real-Time e cresce nella consulenza applicativa SAP

Sesa ha stretto un accordo per l’acquisizione del 100% di Real-Time, rafforzando le proprie competenze nella consulenza applicativa su piattaforma SAP, a supporto della trasformazione digitale dei distretti del Made in Italy. L’operazione è stata effettuata tramite Var Group.

Real-Time ha sede a Bergamo (BG) e conta un organico di 15 dipendenti, ricavi per circa 1,7 milioni di euro (a fine 2023) e un Ebitda margin di circa il 12,5%. La società è specializzata in soluzioni software gestionali e di analisi dei dati, in particolare su piattaforma SAP Business One. Fondata 35 anni fa, Real-Time ha un’esperienza consolidata nell’implementazione di sistemi gestionali aziendali e nella realizzazione di progetti di Business Intelligence con un approccio analitico volto a definire e proporre azioni, processi e soluzioni modulabili ed integrabili.

Sesa ha acquisito di Real-Time tramite Var One, società controllata di Var Group e player di riferimento sul mercato SAP in Italia, contribuendo così alla formazione di un polo di competenze nel settore con circa 65 milioni di euro di ricavi ed oltre 300 collaboratori.

La partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa (circa 5 volte l’Ebitda medio normale della società target).

Per il Gruppo Sesa si tratta della terza acquisizione dell’anno dopo le 13 del 2023 e le 18 del 2022. Il Gruppo continua così ad alimentare il proprio percorso di sviluppo di risorse umane e competenze digitali, sostenuto da M&A industriali bolt-on e grande capacità di crescita organica, con un tasso annuale di crescita composto consolidato, nel quadriennio 30 aprile 2020 – 30 aprile 2023, che vede una crescita dei ricavi del 17% e dell’Ebitda del 29,6%.