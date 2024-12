Saipem e AVEVA firmano un MoU per lo sviluppo di soluzioni di IA

Saipem e AVEVA hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per sviluppare congiuntamente soluzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale (AI) e sul Machine Learning per supportare la progettazione ingegneristica e la costruzione di impianti nel settore dell’energia e delle infrastrutture.

La collaborazione tra Saipem e AVEVA si concentrerà su tre aree di interesse: l’ottimizzazione sia della creazione di modelli 3D sia della pianificazione progettuale, e la razionalizzazione dell’approvvigionamento dei materiali e della catena di fornitura nei progetti.

Con l’implementazione di soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale, Saipem mira a migliorare l’efficienza e l’efficacia dei progetti durante il loro intero ciclo di vita, dalla stima, alla progettazione e alla costruzione. AVEVA supporterà Saipem nella creazione di software che utilizzano la progettazione generativa e predittiva per sviluppare molteplici scenari di simulazione che ottimizzino il design degli impianti in 1D, 2D e 3D. L’obiettivo è ridurre il tempo necessario per le attività di progetto, favorire una migliore comunicazione tra gli stakeholder, migliorare la coerenza dei dati e consentire alle persone di concentrarsi su attività strategiche e a valore aggiunto.