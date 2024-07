Ryanair riduce le previsioni sui prezzi dei biglietti per l’estate

Ryanair Holdings Plc ha ridotto le sue previsioni sui prezzi dei biglietti per il cruciale periodo di viaggio estivo, dichiarando che le tariffe saranno “materialmente inferiori” nel suo secondo trimestre fiscale a causa della crescente cautela dei consumatori.

La compagnia aerea irlandese ha visto le tariffe medie diminuire del 15% nei primi tre mesi del suo esercizio. L’utile netto si è quasi dimezzato a 360 milioni di euro. Le vendite nel primo trimestre fiscale sono diminuite dell’1% a 3,63 miliardi di euro.

In precedenza, la compagnia prevedeva tariffe nel secondo trimestre “piatte o in modesto aumento”.

“I consumatori sono solo un po’ più parsimoniosi,” ha detto il direttore finanziario Neil Sorahan. “Le persone vogliono uscire, ma sono solo un po’ più caute nel modo in cui spendono i loro soldi.”

Il direttore finanziario ha detto che Ryanair può permettersi di volare a tariffe leggermente inferiori perché ha il vantaggio in termini di costi, e che la strategia del vettore è sempre stata quella di riempire gli aerei, “e noi fissiamo i prezzi di conseguenza.”

La compagnia aerea ha anche avvertito che i ritardi nella consegna dei jet Boeing Co. 737 Max potrebbero protrarsi ulteriormente, ma che c’è stato un miglioramento nella qualità e nella frequenza delle consegne nel primo trimestre. Il traffico per l’intero anno è previsto in crescita dell’8% a condizione che le consegne di Boeing non subiscano ulteriori ritardi, ha detto la compagnia. Ryanair rimane a corto di circa 20 aerei rispetto al suo contratto, e l’azienda è ora concentrata sull’ottenimento delle rimanenti 50 unità, ha detto il CFO.

Ryanair è la prima grande compagnia aerea europea a riportare i guadagni del trimestre, seguita da EasyJet mercoledì e da IAG e Wizz Air Holdings la settimana prossima. Le azioni della compagnia irlandese sono diminuite del 14% finora quest’anno, rispetto a una discesa del 10% di EasyJet e a un guadagno del 2% di Wizz.