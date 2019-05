Utili più che raddoppiati nell’anno 2018/2019 (terminato il 31 marzo) per Richemont, la seconda più grande società al mondo di beni di lusso, grazie a un guadagno contabile sulla sua partecipazione al portale di vendite online Yoox Net-A-Porter.

L’utile è salito del 128% a 2,7 miliardi di euro mentre il fatturato è aumentato del 27% a 13,9 miliardi, in particolare grazie all’impulso del commercio elettronico. Proposto un dividendo di 2 franchi svizzeri per azione, in crescita del 5 per cento.