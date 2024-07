Piazza Affari sotto la parità, oggi inflazione eurozona

Avvio in lieve calo per le borse europee, dopo i rialzi di ieri. A Piazza Affari, Ftse Mib in flessione dello 0,5% a 33.560 punti, con Iveco Group (-1,5%), Finecobank (-1,4%) e Brunello Cucinelli (-1,3%) in ribasso mentre avanzano Tenaris (+1%), Leonardo (+0,8%) e Prysmian (+0,8%), che ha finalizzato l’acquisizione di Encore Wire.

Riflettori puntati sull’indice dei prezzi al consumo dell’eurozona, in uscita alle 11:00, oltre agli interventi di Powell, Lagarde e Schnabel dal forum di Sintra e al report Jolts sulle offerte di lavoro negli Usa.

Nei prossimi giorni, focus anche sulle minute della Fed e della Bce e ai dati sul mercato del lavoro statunitense. Il tutto, aspettando il secondo voto in Francia e le elezioni nel Regno Unito. Giovedì, Wall Street resterà chiusa per il Giorno dell’Indipendenza.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si amplia leggermente a 152 bp, con il decennale italiano al 4,1% e il benchmark tedesco al 2,58%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent viaggia verso 87 dollari al barile e l’oro rimane sostanzialmente stabile a 2.329 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro si attesta a 1,073 mentre il dollaro/yen è salito fino a quota 161,8.