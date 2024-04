Piazza Affari sopra la parità in avvio

Partenza positiva per le borse europee, dopo i guadagni dell’ultima ottava. A Piazza Affari, il Ftse Mib avanza dello 0,4% in area 34.400 punti, con Iveco (+1,1%), A2a (+1,1%) e Nexi (+1,3%) in testa mentre arretrano leggermente Tenaris (-0,3%) e Brunello Cucinelli (-0,2%).

In Europa, riflettori puntati sui primi dati relativi all’inflazione spagnola e tedesca, in vista del report di domani sui prezzi al consumo dell’eurozona. A Wall Street cresce l’attesa per la riunione della Fed e per la conferenza stampa di mercoledì del presidente Jerome Powell, mentre venerdì verrà pubblicato il rapporto di aprile sul mercato del lavoro.

In programma giovedì anche i conti di Apple, dopo i risultati solidi di Microsoft e Alphabet che hanno spinto l’indice S&P 500 a registrare la sua settimana migliore da novembre 2023.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund poco mosso a 134 punti base, con il decennale italiano al 3,90% e il Bund al 2,56%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent scambia in area 87,4 dollari al barile e l’oro si attesta a 2.327 dollari l’oncia. Sul Forex il cambio euro/dollaro viaggia poco sopra 1,07 e il dollaro/yen tocca quota 157, con la valuta giapponese su nuovi minimi pluridecennali.