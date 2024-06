Piazza Affari prosegue il recupero, Ftse Mib a +1,2%

Altra seduta in rialzo per Piazza Affari, in una giornata complessivamente positiva per le borse europee. Il Ftse Mib termina in rialzo dell’1,2% a 33.315 punti, con Saipem (+3,5%), Mps (+3,3%), Bper (+3%) e Leonardo (+2,8%) tra le migliori. In calo Moncler (-2,7%), su cui Oddo ha tagliato il target price da 69 a 65 euro, e Pirelli (-1,25%).

I dati americani sulla produzione industriale hanno battuto le attese, con un rialzo dello 0,9% a maggio rispetto ad aprile. Le vendite al dettaglio, invece, hanno disatteso le aspettative, evidenziando un modesto rialzo dello 0,1% e una correzione al ribasso della lettura di aprile (-0,2%).

In Europa, l’indice anticipatore tedesco Zew è salito leggermente a 47,5 punti (meno delle stime) e quello sulla situazione corrente è calato a -73,8 punti (consensus -65).

Per quanto riguarda la politica monetaria, il presidente della Fed di New York, John Williams, ha dichiarato che l’economia statunitense si sta “muovendo nella giusta direzione”, ma non ha fornito previsioni sui tagli dei tassi.

La banca centrale australiana ha mantenuto i tassi invariati al 4,35%, mentre nei prossimi giorni si attendono le riunioni degli istituti di Norvegia, Regno Unito e Svizzera. Focus anche sull’inflazione del Regno Unito e gli indici Pmi.

Inoltre, domani Wall Street resterà chiusa per la festività del Juneteenth, mentre venerdì sarà il giorno delle cosiddette “tre streghe”, in cui scadono contemporaneamente i future su indici e le opzioni su azioni e indici.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si contrae a 148 bp, con il decennale italiano in calo al 3,88% e il benchmark tedesco al 2,40%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent supera gli 85 dollari al barile, proseguendo il rally delle ultime sedute, mentre l’oro staziona a 2.321 dollari l’oncia. Sul Forex, euro/dollaro stabile a 1,073 e dollaro/yen in prossimità di quota 158.