Piazza Affari positiva malgrado stacco dividendi

Partenza leggermente positiva per le borse europee, nella settimana che porterà al primo turno delle elezioni francesi. A Piazza Affari, il Ftse Mib apre in modesto rialzo (+0,45%) in area 33.460 punti. Denaro sui bancari Bper (+1,9%), Banco Bpm (+1,6%) e Unicredit (+1,4%) mentre perdono terreno Hera (-0,6%) e Poste Italiane (-0,4%), che oggi staccano il dividendo insieme a Leonardo, Pirelli, Snam, Stm e Terna.

Giornata relativamente tranquilla dal punto di vista macroeconomico, con l’indice Ifo tedesco e i dati sulla manifattura della Fed di Dallas negli Usa. Focus anche sugli interventi di alcuni esponenti della Bce (Nagel, Villeroy, Schnabel) e della Fed (Daly).

Nei prossimi giorni, attenzione soprattutto al core Pce di venerdì, che fornirà indicazioni sull’inflazione negli Stati Uniti e spunti in ottica di tagli dei tassi della Fed. In programma anche la terza lettura del Pil del 1Q e la fiducia dei consumatori negli Usa, oltre all’inflazione in Italia, Francia e Spagna.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 151 bp, con il decennale italiano in calo al 3,91% e il benchmark tedesco al 2,4%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent è sceso a 84 dollari al barile e l’oro scambia a 2.324 dollari l’oncia. Sul Forex, euro/dollaro oscilla intorno a 1,07 mentre il dollaro/yen tiene i recenti guadagni a quota 159,7, dopo i dati di venerdì sull’inflazione giapponese che hanno allontanato un rialzo dei tassi della Bank of Japan.