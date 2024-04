Piazza Affari positiva in avvio, arretra Saipem

Apertura in rialzo per Piazza Affari e le altre borse europee. Il Ftse Mib avanza dello 0,6% in area 33.910 punti, con acquisti prevalentemente su Telecom Italia (+2,9%), Banco Bpm (+1,6%) e Stm (+1,6%), mentre arretra Saipem (-2,8%) dopo i risultati del primo trimestre, chiuso con un utile netto di 57 milioni.

Dopo la distensione del clima geopolitico l’attenzione torna a focalizzarsi sulla politica monetaria e sugli utili societari. Le aspettative sui tassi di interesse statunitensi sono cambiate radicalmente, scontando ora solo 40 bp di tagli dei tassi da parte della Fed quest’anno rispetto ai 150 pb precedenti. A Wall Street, usciranno tra oggi e giovedì i conti di Tesla, Meta, Alphabet e Microsoft. A Piazza Affari, invece, focus su Eni, Moncler e Stm.

Oggi sono in calendario i dati sugli indici Pmi preliminari di aprile, mentre nei prossimi giorni i riflettori saranno puntati sul Pil statunitense del primo trimestre, il Pce core di marzo e la riunione della Bank of Japan.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 135 punti base, con il decennale italiano in discesa al 3,83% e il Bund al 2,49%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent torna sopra gli 87 dollari al barile e l’oro si deprezza a 2.307 dollari l’oncia, complice l’attenuarsi dei rischi geopolitici. Sul Forex, il cambio euro/dollaro scambia a 1,066 e il dollaro/yen si attesta a 154,8 con la valuta giapponese verso nuovi minimi da 34 anni rispetto al biglietto verde.