Piazza Affari positiva con Europa dopo Nvidia, oggi Pmi e salari

Partenza in modesto rialzo per le borse europee. A Piazza Affari, il Ftse Mib scambia in progresso dello 0,4% in area 34.600 punti, con Banca Popolare di Sondrio (+1,7%) e Stellantis (+1,3%) in evidenza mentre arretrano le utilities Terna (-1,15%) e A2a (-1%).

Ieri Wall Street ha chiuso in calo, dopo i messaggi restrittivi emersi dalle minute della Fed, con molti funzionari favorevoli a tassi elevati per lungo tempo. Dopo la campanella, Nvidia ha annunciato utili e prospettive superiori alle attese degli analisti, oltre a un frazionamento azionario. Il titolo ha raggiunto i 1.000 dollari nel mercato after hours, guadagnando $140 miliardi di capitalizzazione.

Oggi, riflettori puntati sugli indici Pmi europei e sul rapporto della Bce relativo alle negoziazioni salariali, dopo la sorpresa negativa emersa ieri in Germania dagli omologhi dati della Bundesbank. In calendario anche i Pmi e le richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund oscilla intorno a 128 punti base con il decennale italiano al 3,81% e il Bund al 2,53%.

Tra le materie prime, l’oro è scivolato a 2.360 dollari l’oncia mentre le quotazioni del greggio perdono ancora terreno, con il Brent sotto gli 82 dollari al barile, all’indomani dell’aumento delle scorte Usa e in vista della riunione dell’Opec+ del 1° giugno.

Sul Forex il cambio euro/dollaro si mantiene in area 1,083 e il dollaro/yen sale a quota 156,4.