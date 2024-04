Piazza Affari poco mossa in apertura, debole Eni

23/04 · 17:39

Il gigante tecnologico Apple si prepara a presentare nuovi dispositivi il 7 maggio, con attese elevate per i nuovi modelli di iPad. Questo annuncio arriva in un momento in cui le vendite di iPhone in Cina mostrano un calo significativo, ma nonostante ciò, il valore delle azioni di Apple ha visto un lieve aumento.