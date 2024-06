Piazza Affari in calo ma positiva nella settimana

Chiusura negativa a Piazza Affari, in linea con la maggior parte delle borse europee, mentre Wall Street viaggia poco mossa. Il Ftse Mib termina in calo dell’1,1% a 33.308 punti, con Mps (-3,8%) e Amplifon (-3,8%) tra le peggiori, mentre avanzano Hera (+1,4%) e Nexi (+1,4%). L’indice di Milano ha comunque chiuso l’ottava in rialzo di circa il 2%, recuperando parte delle perdite della settimana precedente.

Gli indici Pmi della zona euro hanno evidenziato un rallentamento dell’attività, con una crescita meno marcata dei servizi e una contrazione del manifatturiero. Negli Usa, il terziario ha registrato l’espansione più rapida da oltre due anni. Nel Regno Unito, le vendite al dettaglio Unito a maggio sono aumentate al ritmo più forte da gennaio, con un incremento del 2,9% contro l’1,8% atteso.

Possibile volatilità in giornata per via della contemporanea scadenza di future su indici e opzioni su azioni e indici, nel cosiddetto giorno delle “tre streghe” (o quattro, contando anche i future su azioni).

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 153 bp, con il decennale italiano in calo al 3,93% e il benchmark tedesco al 2,4%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent viaggia a 85,7 dollari al barile. Sul Forex, euro/dollaro in calo sotto la soglia di 1,07 mentre il dollaro/yen si apprezza a 159,5 dopo i dati sotto le attese sull’inflazione giapponese, che affievoliscono le prospettive di rialzo dei tassi di interesse da parte della Bank of Japan.