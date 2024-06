Piazza Affari apre in rialzo con l’Europa

Partenza positiva per le borse europee, spinte da una combinazione di fattori. A Piazza Affari, Ftse Mib in progresso dello 0,9% in area 34.790 punti. Denaro in particolare su Stm (+2,3%), Poste Italiane (+2%) e Stellantis (+1,7%), vendite su Amplifon (-0,6%).

Il sentiment beneficia ancora dei dati moderatamente positivi sull’inflazione americana, oltre all’espansione dell’attività manifatturiera cinese (Pmi in rialzo a 51,7 punti) e all’esito delle elezioni indiane, con la conferma del leader Modi. In programma i Pmi di Italia, Spagna ed eurozona, oltre all’indice ISM statunitense.

Nel prosieguo della settimana, riflettori puntati sulla riunione della Bce di giovedì, con il primo taglio dei tassi e le nuove proiezioni economiche, oltre ai dati americani sul mercato del lavoro di venerdì.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si assesta a 129 punti base, con il decennale italiano al 3,94% e il Bund al 2,65%.

Tra le materie prime, l’oro è sceso a 2.325 dollari l’oncia mentre il petrolio Brent oscilla in area 81 dollari al barile, dopo la riunione Opec+ di domenica. Confermato fino alla fine del 2025 il tetto alla produzione, mentre i tagli volontari sono stati estesi per il terzo trimestre, ma da ottobre il cartello comincerà a reintrodurre una parte dell’output nel mercato.

Sul Forex il cambio euro/dollaro si mantiene a 1,085 e il dollaro/yen rimane stabile a quota 157,2.