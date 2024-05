Piazza Affari apre in frazionale rialzo

Borse europee leggermente sopra la parità in avvio. A Piazza Affari, il Ftse Mib avanza dello 0,2% in area 34.840 punti, con Iveco (+1,4%), Stellantis (+0,9%) e Mps (+0,9%) in testa, mentre perde terreno Prysmian (-1,2%).

In programma oggi il sondaggio Bce sulle aspettative di inflazione a 1-5 anni e i dati sulla fiducia dei consumatori americani, oltre agli interventi di alcuni esponenti della Fed e della Bce.

Cresce l’attesa per i dati chiave di venerdì sull’inflazione della zona euro e il Pce core statunitense. In precedenza, attenzione all’inflazione della Germania (domani) e i Pmi cinesi (venerdì).

Rendimenti obbligazionari poco mossi, con lo spread Btp-Bund ancora in area 129 punti base, il decennale italiano al 3,83% e il Bund al 2,54%.

Tra le materie prime, l’oro si mantiene intorno ai 2.340 dollari l’oncia e le quotazioni del greggio tengono sui livelli di ieri, con il Brent a 82,8 dollari al barile, in vista della riunione online dell’Opec+ del 2 giugno.

Sul Forex il cambio euro/dollaro si attesta a 1,087 e il dollaro/yen poco sotto quota 157.