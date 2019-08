I prezzi del petrolio accelerano sempre più in basso. Ai timori per la tenuta dell’economia mondiale e dunque della domanda della materia prima si è aggiunto il rialzo inatteso delle scorte settimanali Usa. E’ stato il primo rialzo dopo sette settimane di fila in calo. Il contratto settembre al Nymex scende il 4,6% a 51,16 dollari.

