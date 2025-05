Pavia e Ansaldo ha assistito la fondazione Garavani e Giammetti per la mostra Orizzonti Rosso

Lo studio legale Pavia e Ansaldo ha assistito la fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti e la FVG Services Srl in molteplici aspetti legali legati alla mostra Orizzonti Rosso, fornendo una consulenza legale completa e multidisciplinare, assicurando supporto strategico su tutti gli aspetti dell’operazione.

La mostra Orizzonti Rosso celebra la carriera di Valentino Garavani, uno dei più importanti couturier del mondo, attraverso i suoi abiti e le opere a lui dedicate dai più importanti artisti del XX secolo con un filo conduttore inconfondibile: il colore rosso.

La mostra si propone di esplorare l’influenza che la vita e l’opera dei fondatori della Maison Valentino hanno avuto sull’arte contemporanea. Attraverso un percorso immersivo, l’esposizione approfondisce l’intersezione tra il contributo di Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti e il più ampio panorama artistico, mettendo in luce come la visione creativa di Garavani abbia plasmato e dialogato con il lavoro di artisti moderni. In tale contesto, la mostra presenterà un mix di opere d’arte contemporanea, abiti, fotografie e video. Il tutto sarà ospitato in PM23, il nuovo spazio polifunzionale ed espositivo situato nella storica Piazza Mignanelli e recentemente ristrutturato. PM23, con i suoi 1000 metri quadrati, è stato messo a disposizione dalla FVG Service srl, società di servizi per eventi riconducibile allo stilista.

Oltre alla negoziazione e redazione dei contratti, Pavia e Ansaldo ha gestito questioni fiscali, locative, privacy, importazioni di opere d’arte, appalti e rapporti con le Belle Arti, garantendo un inquadramento normativo solido per un progetto complesso. Il supporto ha riguardato vari accordi, tra cui il contratto di sponsorizzazione dell’evento tra la Fondazione e la FVG Services Srl, l’accordo di comodato e concessione d’uso degli abiti della Maison Valentino SpA alla FVG Services Srl e gli accordi di locazione con il Dicastero per l’Evangelizzazione – Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari, per l’utilizzo degli spazi in Piazza Mignanelli a Roma.

Lo studio ha inoltre seguito la negoziazione dei contratti di appalto, subappalto e disciplinari di incarico per la progettazione, ristrutturazione e allestimento degli spazi espositivi, del contratto di global facility per la gestione e sicurezza dell’evento, degli accordi con gli artisti che prenderanno parte all’inaugurazione e delle intese con i musei che metteranno a disposizione le opere esposte. Ha infine gestito il contratto con la società di pubblicazione editoriale incaricata della produzione di materiali legati alla mostra.

Pavia e Ansaldo ha agito con un team multidisciplinare coordinato dal partner e responsabile del Desk USA Mario J. Abate, e composto dall’of counsel Guido Broglio per gli aspetti degli appalti e sponsorizzazione, dalla counsel Kathleen Bucci per tutti gli aspetti immobiliari della Fondazione e PM23, dal partner Enrico Del Guerra per tutti gli aspetti di natura giuslavoristica, dal partner Gabriele Giradello per le questioni IP, dalla counsel Mariangela Papadia per gli aspetti legati alla privacy dell’operazione, dal senior associate Nicolò Cagnato per la gestione dei rapporti con Roma Capitale e con gli esercenti limitrofi riguardo le autorizzazioni ed infine dal counsel Michele Adduci per gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro.