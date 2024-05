Microsoft investe €4 miliardi in Francia per cloud e AI

Microsoft spenderà €4 miliardi per la costruzione di infrastrutture cloud e di intelligenza artificiale in Francia, uno dei maggiori investimenti recenti in AI.

La società statunitense punta a supportare la formazione di un milione di persone e a sostenere 2.500 startup entro il 2027 nel paese europeo. All’inizio di quest’anno, Microsoft ha svelato una partnership e un investimento da €15 milioni in Mistral AI, una startup parigina che compete con OpenAI.

La Francia ha fatto dello sviluppo dell’AI un’area chiave di interesse, con fondi nazionali e miliardari locali che sostengono Mistral e Kyutai, un’organizzazione no profit di ricerca sull’AI, che si sono formate l’anno scorso. L’annuncio di Microsoft è parte del summit “Choose France” del presidente Emmanuel Macron, che mira ad attrarre aziende straniere e fare della Francia un hub finanziario per l’Unione Europea. Un altro gigante tecnologico statunitense, Amazon.com, si è impegnato a spendere €1,2 miliardi in infrastrutture e informatica. In tutto saranno annunciati 56 progetti in vari settori come parte dell’evento, secondo quanto dichiarato dall’Eliseo.

Microsoft, nel frattempo, sta effettuando investimenti eclatanti in tutto il mondo, accelerando la spesa per il suo cloud Azure e gli strumenti AI correlati. A febbraio, ha annunciato un investimento simile da €3,2 miliardi in Germania. Ad aprile, l’azienda ha investito $1,5 miliardi nella società di AI di Abu Dhabi G42.

Microsoft sta anche affrontando un crescente scrutinio antitrust per il suo business cloud e i suoi investimenti in AI, inclusi gli oltre $10 miliardi che l’azienda ha investito in OpenAI.