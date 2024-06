Micron Technology: conti sopra le attese ma delude l’outlook

Micron Technology, il più grande produttore statunitense di chip di memoria per computer, ha registrato un calo delle sue azioni nelle contrattazioni serali dopo la pubblicazione dei risultati e delle stime sul trimestre in corso.

Nel terzo trimestre fiscale, che si è concluso il 30 maggio, il fatturato di Micron è aumentato dell’82% raggiungendo i 6,81 miliardi di dollari. La società con sede a Boise, Idaho, ha riportato un profitto di 62 centesimi per azione, al netto di alcune voci. Questo dato si confronta con vendite stimate per 6,67 miliardi di dollari e un profitto previsto di 50 centesimi per azione.

Gli investitori sono rimasti delusi dalle previsioni finanziarie, poiché si aspettavano un maggiore ritorno dall’euforia per l’intelligenza artificiale.

Per il quarto trimestre fiscale, la società ha previsto vendite comprese tra 7,4 miliardi di dollari e 7,8 miliardi di dollari. Sebbene la stima media degli analisti fosse di 7,58 miliardi di dollari, alcune proiezioni superavano gli 8 miliardi di dollari. Il profitto sarà di circa 1,08 dollari per azione, esclusi alcuni elementi, rispetto a una proiezione di 1,02 dollari.

Sebbene Micron stia beneficiando dell’impennata del computing AI, la domanda nei suoi mercati tradizionali, come i personal computer e gli smartphone, rimane fiacca. Questi settori stanno solo iniziando a recuperare da una storica flessione registrata l’anno scorso.

Le azioni sono calate di circa il 7% nel trading after hours. Micron aveva registrato un rally del 67% quest’anno prima della chiusura, sostenuto dalle aspettative degli investitori che sarebbe stata una delle principali beneficiarie delle spese per l’AI.

Micron vende una componente – memoria – vitale dell’hardware AI, che lavora con i processori di Nvidia per elaborare dati. La memoria, nota come HBM, può fornire informazioni più rapidamente, aiutando i sistemi informatici a sviluppare e eseguire modelli di AI.