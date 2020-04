Mediolanum allarga la squadra dei family banker

Banca Mediolanum ha aggiunto a marzo 15 nuovi banker nella sua rete di Family banker guidata dal direttore commerciale Stefano Volpato. Sale così a 42 il numero dei nuovi ingressi nel corso del primo trimestre. Dei 15 nuovi acquisti, nel dettaglio, 2 sono profili provenienti da altri istituti finanziari e 2 professionisti dal settore assicurativo per il ruolo di Family Protection Specialist, professionisti specializzati nel ramo danni.

I 2 nuovi Family Protection Specialist opereranno in Lombardia. Mentre in Friuli Venezia Giulia, in particolare a Trieste, si inserisce Alessandro Stocca, arrivato da Copernico SIM. Infine in Emilia Romagna, sulla piazza di Bologna, approda Gabriella Scorzelli, che esce da UBI Banca.