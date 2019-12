Mediobanca Private Banking colloca 250 milioni di USD nei Private Markets

Chiuso con successo anche il collocamento del secondo fondo che investe nei Private Markets. Lo annuncia Mediobanca Private banking secondo cui, in poco più di un anno sono oltre 250 i milioni di dollari raccolti complessivamente con la sottoscrizione di Mediobanca Private Markets Fund I e II, l’iniziativa dedicata a investitori privati e istituzionali promossa nel comparto illiquido dalla divisione Private del Gruppo Mediobanca.

Il fondo Private Markets II, nato dalla collaborazione con l’advisor americano Russell Investments, si focalizza sui mercati maggiormente efficienti come Nord America e Nord Europa e, in particolare, sulle aziende medie e sul real estate degli Stati Uniti, mercato più maturo ma più efficiente e resiliente in termini di consumi interni. L’iniziativa conferma inoltre la volontà di aprire le asset class tipiche della clientela istituzionale – come Private Equity, Private Debt, Real Assets e Venture Capital – anche agli investitori privati italiani attraverso una ampia diversificazione in termini di strategie e geografie.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato che conferma la nostra expertise negli investimenti alternativi– commenta Theo Delia-Russell, Deputy Head di Mediobanca Private Banking e Head of Products&Services. In scenari sempre più complessi è necessario offrire opportunità di diversificazione del portafoglio ampliando la gamma di prodotti anche con soluzioni illiquide che investano nell’economia reale. In questa tipologia rientrano anche i Club Deal Real Estate, iniziative che abbiamo recentemente promosso riscontrando il favore di numerosi clienti Private”.