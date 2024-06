MAIRE: nuovo contratto per NextChem negli Usa

MAIRE ha reso noto che NEXTCHEM (Sustainable Technology Solutions), attraverso la sua controllata MyRechemical, attiva nel segmento Waste-to-Chemical, ha firmato un contratto di licenza con DG Fuels Louisiana, LCC in relazione alla sua tecnologia proprietaria di gassificazione NX Circular.

L’impianto, che dovrebbe essere operativo nel 2028, produrrà 450 milioni di litri all’anno di SAF derivato da biomasse residuali e in piccola parte di rifiuti urbani.

MyRechemical è stata selezionata come licenziataria della tecnologia per le unità di gassificazione e trattamento del gas in grado di processare un milione di tonnellate all’anno di residui della lavorazione della canna da zucchero, bagassa e polpa, che rappresentano il primo stadio del processo per la produzione di SAF.

Il contratto di licenza prevede che MyRechemical fornisca anche le apparecchiature proprietarie per il pacchetto di gassificazione, con l’opzione di applicare un approccio di costruzione modulare per controllare meglio i costi di costruzione sul sito, e i servizi tecnici associati. Il progetto soddisfa i requisiti previsti dall’iniziativa Clean Fuels & Products Shot del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, volta a decarbonizzare il settore dell’aviazione attraverso l’industrializzazione del SAF.

Inoltre, il SAF derivato da biomassa o rifiuti risponde ai requisiti del Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), istituito dall’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile per ridurre i requisiti di compensazione delle emissioni di CO2 delle compagnie aeree.

DG Fuels Louisiana è una società controllata da DG Fuels, azienda statunitense che si occupa di idrogeno rinnovabile e di carburante sintetico sostenibile a base biogenica per l’aviazione.