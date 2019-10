Ricavi in crescita per il colosso francese del lusso LVHM. Nel terzo trimestre dell’anno la maison francese ha registrato ricavi pari a 13,32 miliardi di euro pari al 17% in più contro i 12,88 miliardi del consensus.

Nei primi nove mesi dell’anno il gruppo parigino ha registrato un fatturato di 38,4 miliardi di euro, in salita del 16% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.