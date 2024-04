Lottomatica completa l’acquisizione di SKS365

Lottomatica, un’azienda di spicco quotata su Euronext Milan e considerata il principale operatore nel mercato italiano dei giochi, ha recentemente annunciato un importante sviluppo aziendale. La sua controllata GBO ha ufficialmente completato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di SKS365, un’altra entità significativa nel panorama dei giochi. Questo passo rappresenta un’espansione notevole per Lottomatica, consolidando ulteriormente la sua presenza nel settore.

In seguito a questa acquisizione, Lottomatica ha dichiarato di avere in programma di fornire un aggiornamento delle proprie previsioni economiche per l’esercizio finanziario 2024. L’obiettivo è quello di integrare i dati di SKS365 nelle previsioni future, delineando così un quadro più accurato delle aspettative di crescita e di sviluppo dell’azienda. L’annuncio ha suscitato interesse nell’ambito finanziario e tra gli investitori, ansiosi di comprendere come questa acquisizione influenzerà le performance future di Lottomatica.