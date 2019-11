Karlmann King è il SUV più costoso al mondo

Si chiama Karlmann King, il SUV più caro del mondo è italiano e costa 1,5 milioni di euro. Per portarsi a casa questo curioso veicolo bastano solo 990.000 euro. Un costo che potrebbe ulteriormente lievitare a 3,8 milioni di euro nel caso in cui si volesse prendere in considerazione il catalogo optional e accessori. Ispirato ad un aereo da combattimento, il veicolo sembra il risultato di un incrocio tra una bat-mobile e un pick-up; dotato di una linea spigolosa, aggressiva, le poltrone danno l’impressione di sedersi su un divano di lusso. Ulteriori dettagli sono disponibili anche in oro.

