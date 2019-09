Ithic, il Real Estate turistico si riunisce a Rimini il prossimo 8 ottobre

Si avvicina il primo appuntamento dell’Ithic – Italian Hospitality Investment Conference: la conferenza internazionale dedicata agli investimenti in hospitality in Italia, organizzata da Teamwork, in concomitanza con l’Hospitality Day. L’evento, che si terrà al Palacongressi di Rimini il prossimo 8 ottobre, vedrà coinvolti fra i relatori Ted Teng, Former President di LHW – The Leading Hotel of the World; Olivier Harnisch, Former Ceo di Emaar Hospitality, pionieri nello sviluppo turistico di Dubai; Georg Schlegel, Managing Director della Choice Hotels International, uno dei franchisor di maggior successo al mondo con oltre 7.000 hotel per 570.000 camere; Joerg Metzner, Director del Private Equity Team del Fondo di investimento KKR.

Obiettivo della manifestazione sarà riflettere sui trend d’attualità dei comparti real estate, finanza e gestioni alberghiere. Con cinque sessioni di discussione e oltre 30 relatori internazionali e nazionali, la conferenza affronterà tematiche afferenti allo sviluppo e finanza per il settore alberghiero, le prospettive per lo sviluppo delle catene alberghiere nel nostro Paese; l’evoluzione dei contratti di management e di locazione; le attese ed aspettative degli investitori, le formule, i mercati e le opportunità per nuovi modelli ibridi e multi-use.