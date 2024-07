Italia: produzione industriale +0,5% a maggio, sopra attese

Nel mese di maggio la produzione industriale dell’Italia ha registrato un incremento dello 0,5% rispetto ad aprile. Gli analisti si aspettavano una rilevazione stabile, dopo il -1% del mese precedente.

L’indice destagionalizzato mensile, spiega la nota dell’Istat, mostra un calo congiunturale solo per i beni strumentali (-1,0%); si osservano invece aumenti per l’energia (+3,0%) e per i beni di consumo e i beni intermedi (+0,7% per entrambi i settori).

Su base annua, al netto degli effetti di calendario, il dato evidenzia una flessione del 3,3%. Si registra un aumento tendenziale solo per l’energia (+2,5%); in calo i beni intermedi (-1,8%), i beni di consumo (-2,7%) e i beni strumentali (-6,4%).