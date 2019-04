Il Reddito di cittadinanza ha ricevuto finora 946.569 domande, secondo i dati comunicati dall’Inps. Per la maggioranza le domande sono arrivate dal Mezzogiorno: in testa la Campania con 160.333 domande, seguita dalla Sicilia, con 150.590 domande, e poi Lazio, Puglia e Lombardia (rispettivamente 87.500, 83.190 e 82.696). Solo 14.403 domande sono state effettuate via internet, mentre prevalgono quelle inoltrate tramite i Caf e le Poste (rispettivamente 709.521 e 222.645 richieste).

Ricevi aggiornamenti su reddito cittadinanza Lasciaci la tua e-mail: Sì No Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.