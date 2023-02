Immobiliare, investimenti nei piccoli borghi anche con il lending crowdfunding

L’interesse a investire nei borghi e piccoli centri abitati d’Italia si afferma come una delle principali tendenze immobiliari del 2023. Tendenza spinta dalla convenienza e redditività di questo tipo di acquisto, dal desiderio di smart working e dalla crescente offerta, nelle aree extraurbane, montane e rurali, di soluzioni abitative efficienti e di ultima generazione, sia da un punto di vista energetico, che tecnologico.

Un indicatore di questo trend è ITS Lending, unica piattaforma italiana di lending crowdfunding immobiliare dedicato alla rigenerazione dei borghi italiani, che, in poco più di 12 mesi, ha raccolto 1,8 milioni di euro contribuendo a finanziare la ristrutturazione di 26 immobili in sei regioni: 15 in Sicilia, 3 in Sardegna, in Toscana e in Puglia e uno rispettivamente in Emilia Romagna e nelle Marche. Il portale ha inoltre rimborsato ad oggi 15 prestiti, oltre agli interessi, per un totale di 692 mila euro.

Con il lending crowdfunding, chi investe presta un capitale che gli verrà restituito, al termine dell’operazione, insieme all’interesse maturato. Su ITS Lending il tasso d’interesse medio si aggira sul 9,4% su base annua, a fronte di una durata media dei prestiti di 8 mesi, rispetto ai 13 medi del mercato.

“Abbiamo sempre più evidenze dell’interesse per i nostri borghi italiani, sia da parte di Italiani, che soprattutto da stranieri, che cercano destinazioni alternative alle località ‘mainstream’, non tanto per trascorrervi le vacanze, quanto per cambiare stile di vita e viverci almeno una parte dell’anno. Non è ancora un trend consolidato, ma per chi come noi, insieme alla nostra casa madre ITS ITALY, è in grado di concentrare l’offerta, è sufficiente a tradurlo in opportunità immobiliari” chiarisce Fabio Allegreni, responsabile Business Strategy di ITS Lending.

L’interesse degli stranieri si riflette anche sugli investimenti. Su ITS Lending, un quinto degli investitori totali transitati non sono residenti in Italia e, nel complesso, ciascun investitore ha allocato sui singoli progetti da 100 a oltre 20.000 euro.