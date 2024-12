Il fondo EQUITA Smart Capital–ELTIF acquisisce il 100% di GT Emme

ELTIF, fondo di private equity (il “Fondo”) gestito da EQUITA Capital SGR, multi-asset manager del Gruppo EQUITA, amplia il polo di eccellenza attivo nella produzione di calzature di lusso femminili conto terzi con un primo importante add-on.

Il Fondo ha infatti perfezionato, tramite la Holding EME, l’acquisizione strategica di GT Emme, società attiva nella produzione e commercializzazione di soletti e strisce per calzature di lusso femminili. Fondata nel 2001 da Graziano Marmugi a Santa Maria a Monte (Pisa), GT Emme rappresenta un tassello fondamentale per la creazione di una filiera Made in Italy integrata e certificata, al servizio dei principali brand del lusso internazionale.