Risale nel mese di febbraio la produzione industriale in Giappone. Secondo i dati ministero dell’Economia il rialzo è pari allo 0,4% mensile, sopra le stime del mercato che puntavano a crescita zero.

A trainare la domanda la manifattura di semiconduttori, oltre al buon andamento del comparto della chimica.

In sofferenza in settore auto dopo la chiusura degli stabilimenti in Cina, a corto di parti di ricambio che ha comportato il blocco delle catene di produzione.