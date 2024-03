Giappone, ministero delle Finanze lancia alert su calo yen: ‘Non riflette i fondamentali’

Il viceministro delle finanze giapponese per gli Affari internazionali, Masato Kanda, ha lanciato oggi un avvertimento agli speculatori che continuano a scommettere contro lo yen, affermando che il trend della valuta non riflette i fondamentali economici del Giappone.

Parlando di “grande scivolone”, Kanda ha commentato il recente sell off sullo yen, che ha continuato a perdere terreno nei confronti del dollaro Usa anche nelle ultime sessioni, nonostante il primo rialzo dei tassi dal 2007 varato dalla Bank of Japan.

La scorsa settimana, la banca centrale guidata dal governatore Kazuo Ueda ha posto fine all’era dei tassi negativi in essere in Giappone dal 2016, alzando i tassi dal -0,1% al range compreso tra lo zero e lo 0,1%.

A dispetto della svolta storica, lo yen ha continuato a perdere terreno, capitolando ai minimi degli ultimi 32 anni, oltre 150 nei confronti del dollaro Usa.

Oggi il rapporto USD-JPY cede dopo le dichiarazioni di Kanda lo 0,12%, a quota 151,23.

Kanda ha detto chiaramente di non escludere alcun intervento volto a blindare lo yen, facendo notare che, nell’arco delle ultime due settimane, la valuta giapponese ha sofferto oscillazioni pari al 4% nei confronti del biglietto verde, non riflettendo i fondamentali dell’economia del Giappone.