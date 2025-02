Germania, ordini di fabbrica in forte rialzo a dicembre

Gli ordini di fabbrica in Germania hanno visto una notevole impennata a dicembre, fornendo nuove prove che le prospettive per il settore in difficoltà potrebbero essere in miglioramento.

La domanda è aumentata del 6,9% rispetto al mese precedente, un incremento ben oltre le previsioni di tutti i 23 economisti intervistati da Bloomberg. Senza considerare gli ordini su larga scala, l’aumento è stato del 2,2%. Per l’intero trimestre, l’indicatore non ha mostrato variazioni.

La performance stagnante sottolinea come il notevole salto di dicembre sia lontano dall’essere sufficiente per annunciare una ripresa significativa nell’economia più grande d’Europa. Le prospettive del settore rimangono incerte a causa di fattori come le imminenti elezioni, le potenziali politiche commerciali e i costi dell’energia.