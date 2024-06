GameStop: Keith Gill piazza scommessa da $116 mln

Attenzione alle azioni GameStop, dopo un post dell’account Reddit di Keith Gill, il trader che aveva guidato il rally del 2021 del meme stock, che sembra indicare una posizione da 116 milioni di dollari nel rivenditore di videogiochi.

Uno screenshot del 2 giugno dell’account DeepF- Value, mostra l’acquisto di cinque milioni di azioni a 21,27 dollari per azione. Si tratta del primo post dell’account in tre anni. Lo screenshot, che include anche 120.000 opzioni call del valore di 65,7 milioni di dollari in scadenza il 21 giugno, non ha potuto essere verificato. Le opzioni avrebbero permesso di acquistare l’azione a 20 dollari per azione.

Le azioni di GameStop sono salite a 37,90 dollari sulla piattaforma tedesca Tradegate, il 64% in più rispetto alla chiusura di venerdì.

Sulla piattaforma di social media X, Gill, usando il suo pseudonimo Roaring Kitty, ha anche pubblicato un’immagine della carta UNO reverse, utilizzata dai giocatori del gioco per cambiare la direzione di prelievo delle carte.

A metà maggio, era tornato a postare anche sul social X con un’immagine di un videogiocatore che si sporge in avanti, alimentando l’idea di un ritorno attivo sul mercato.

“L’interesse rinnovato nei meme stock, che arriva mentre i principali indici statunitensi faticano a raggiungere nuovi massimi, è segno di un eccesso di entusiasmo ed è probabilmente un presagio negativo dati i crescenti ostacoli nei mercati,” ha detto Robert Lea, analista di Bloomberg Intelligence.