Finanza.tech entra in Assofintech per innovare il settore fintech

Finanza.tech, la fintech company quotata su Euronext Growth Milan e guidata da Nicola Occhinegro e Stefano Tana, ha annunciato l’adesione a Assofintech, l’associazione degli operatori Fintech e Insurtech italiani, con l’obiettivo di contribuire all’evoluzione dell’ecosistema fintech in Italia e di sviluppare nuove soluzioni digitali per facilitare la gestione finanziaria e l’accesso al mercato dei capitali per le PMI.

Finanza.tech è stata fondata nel 2012 con la missione di aiutare le imprese ad accedere al mercato dei capitali attraverso l’utilizzo di dati e tecnologia. Da sempre in prima linea nell’innovazione, offre una piattaforma nata da 6 anni di progettazione e un software completamente ideato e sviluppato in Italia, che mira a portare la gestione finanziaria delle aziende a un livello superiore di efficienza.

“A un contesto consumer molto avanzato tecnologicamente anche dal punto di vista finanziario, nel quale ormai tutti possono monitorare e gestire le loro finanze tramite una app sul cellulare – commenta Nicola Occhinegro, CEO & Founder di Finanza.tech – non corrisponde un grado egualmente avanzato della gestione finanziaria da parte delle imprese. Ancora oggi, nel 90% dei casi, se per esempio si vuole fare l’analisi sullo stato di un’azienda o sul suo futuro, si apre un foglio Excel e si inizia un lungo processo che spesso dura mesi. A danno soprattutto delle stesse imprese che faticano a reperire fondi e a fare quel salto dimensionale utile a consolidarsi sul mercato. Finanza.tech è da sempre impegnata a rivoluzionare la gestione finanziaria e le logiche di partecipazione al mercato dei capitali, rendendoli accessibili alle imprese in modo semplice, veloce, sicuro e digitale. La partnership con Assofintech ci permetterà di collaborare con numerose realtà leader del panorama fintech in Italia e di contribuire alla crescita dell’ecosistema”.

In qualità di membro dell’Advisory Board, Stefano Tana porterà in Assofintech la solida esperienza maturata in Finanza.tech e nel settore bancario, dove ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di Amministratore Delegato di Cabel Holding e Cabel Industry e rivestito posizioni manageriali in Credem Banca, Credemtel, Banca Agricola Mantovana e Banca Commerciale Italiana.