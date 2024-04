FILA rinnova il CdA: Massimo Candela è il nuovo Ad

L’assemblea degli azionisti di FILA, un’azienda leader nel settore della vendita di articoli per le arti visive e plastiche, ha dato il via libera al bilancio al 31 dicembre 2023, stabilendo la distribuzione di un dividendo totale di 6.126.995,64 euro. Questo corrisponde a una quota di 0,12 euro per ciascuna delle 51.058.297 azioni in circolazione. La data prevista per il pagamento del dividendo è il 22 maggio 2024, con la data di stacco cedola fissata per il 20 maggio 2024 e la record date il giorno successivo, il 21 maggio 2024.

La riunione ha inoltre portato alla decisione di fissare a sette il numero degli amministratori del consiglio, procedendo alla nomina dei nuovi membri che rimarranno in carica per i prossimi tre esercizi. Tra questi figurano Giovanni Gorno Tempini, Massimo Candela, Luca Pelosin, Annalisa Matilde Barbera, Gianna Luzzati, Donatella Sciuto e Carlo Paris. Inoltre, Alberto Candela è stato eletto Presidente Onorario per il medesimo periodo.

Il consiglio di amministrazione appena formato si è riunito, nominando Giovanni Gorno Tempini alla presidenza, Massimo Candela come Amministratore Delegato e Luca Pelosin a Consigliere Delegato. Di conseguenza, Candela e Pelosin assumono il ruolo di consiglieri esecutivi, mentre gli altri membri del consiglio svolgeranno funzioni di consiglieri non esecutivi.