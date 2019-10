Fava (Corte dei conti): “invecchiamento popolazione è anche opportunità di sviluppo”

“L’invecchiamento della popolazione considerato da sempre come una criticità si sta rivelando un’opportunità di sviluppo per una nuova economia, la cosiddetta Silver economy”, così il vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti Gabriele Fava, nel corso della presentazione al Senato del Primo Rapporto CENSIS-TENDERCAPITAL sui buoni investimenti “La Silver Economy e le sue conseguenze”.

“Tradizionalmente l’invecchiamento demografico è stato sempre associato a prospettive negative, in termini di spesa sanitaria e pensionistica e, dunque, è sempre stato visto solo come un costo per la collettività. Negli ultimi tempi, però, si sta registrando un importante cambio di rotta: l’invecchiamento inizia ad essere visto come una risorsa. Occorre creare una vera e propria filiera al servizio della terza età con ricadute importanti sul mercato del lavoro”.

“Si pensi al settore farmaceutico”, ha aggiunto Fava, “quello dei servizi per la salute e delle residenze per anziani, ma anche al mondo dei servizi culturali e ricreativi, a quello dei viaggi e del turismo, dell’alimentazione e dell’enogastronomia, al mondo dei servizi bancari e assicurativi, e, non ultimo, al mercato immobiliare”.