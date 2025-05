EQUITA Real Estate rafforza il team con l’ingresso di Andrea Calzavacca come Head of Investment Advisory

08:44

Palantir Technologies ha visto un calo delle sue azioni dopo che i risultati non hanno soddisfatto le alte aspettative degli investitori. Nonostante la domanda crescente per il software di intelligenza artificiale, l’azienda ha rivisto al rialzo le previsioni di fatturato per il 2025, ma la crescita al di fuori degli Stati Uniti rimane moderata.