EQUITA, l’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2024

L’Assemblea degli Azionisti di EQUITA Group S.p.A., presieduta da Sara Biglieri in qualità di Presidente, si è riunita in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria. All’Assemblea ha partecipato il 50,8% del capitale sociale della Società, rappresentativo del 61,1% del totale dei diritti di voto.

L’Assemblea ha approvato – con il 99,9% dei voti presenti – il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

L’Assemblea ha altresì approvato – all’unanimità dei presenti – la distribuzione di un dividendo, lordo di eventuali ritenute di legge applicabili, pari a €0,35 per azione, rappresentativo di un dividend yield superiore all’8%.

Il dividendo sarà corrisposto mediante distribuzione di utili, con le seguenti modalità: