Emanuele Orsini è il nuovo presidente di Confindustria

L’industriale emiliano Emanuele Orsini, noto imprenditore nel settore dell’edilizia in legno e dell’alimentare, è stato ufficialmente eletto come nuovo presidente di Confindustria. La nomina, avvenuta oggi durante l’assemblea di via dell’Astronomia, segue la designazione del 4 aprile da parte del consiglio generale.

Orsini succede a Carlo Bonomi e sarà il leader degli industriali italiani per il quadriennio 2024-2028. Durante il suo mandato, guiderà un sistema di rappresentanza che comprende oltre 150mila imprese associate, che impiegano più di 5 milioni di dipendenti e contribuiscono al 34% del PIL nazionale.

Il nuovo presidente ha già presentato la sua squadra di presidenza, approvata dal Consiglio Generale di Confindustria lo scorso 18 aprile con l’84% delle preferenze. La squadra include dieci Vice Presidenti elettivi, di cui tre confermati dal precedente mandato.

All’inizio di aprile, in qualità di presidente designato, Orsini aveva delineato le principali sfide che intende affrontare durante il suo mandato, mettendo in evidenza la competitività, l’energia e la certezza del diritto come temi chiave del suo programma. “Partiremo dal programma. Gli imprenditori hanno scelto il programma oltre alla persona. La cosa che possiamo fare in più e che dobbiamo fare è che ogni tre-cinque mesi dobbiamo vedere lo stato d’avanzamento dei progetti che noi ci siamo dati”, ha dichiarato Orsini.