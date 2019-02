Elezioni Sardegna: disfatta Cinque Stelle, spoglio a rilento

Dopo l’Abruzzo, altra pesante sconfitta in Sardegna per il M5S. Il candidato pentastellato per la guida dell regione Francesco Desogus si ferma al 9,34%. Lo spoglio va a rilento e finora sono 8 su 1840 le sezioni scrutinate.

Testa a testa tra Christian Solinas (centrodestra) con il 47,85% e Massimo Zedda (Centrosinistra) al 35,84%. “Ce lo aspettavamo” fa sapere il vicepremier Luigi Di Maio dopo la Caporetto in Abruzzo.

Definitivo il dato dell’affluenza ai seggi per le regionali Sardegna: su 1.470.401 aventi diritto si sono recati alle urne 790.709 elettori, ossia il 53,77%