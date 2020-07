Dopo il Recovery migliorano leggermente le previsioni su Pil Eurozona

L’economia dell’Eurozona crescerà un po’ di più rispetto a quanto previsto prima dell’approvazione del Recovery Fund in sede di Consiglio europeo: è quanto emerge da un sondaggio Reuters condotto su 38 forecaster fra il 22 e il 28 luglio. Circa tre quarti degli economisti, 29 su 38, hanno dichiarato che la loro fiducia in merito alle prospettive per le economie della zona euro dal prossimo anno è migliorata (in tre hanno affermato che sono “notevolmente migliorate”). Tuttavia, ha ricordato Reuters, le previsioni hanno subito solo lievi modifiche finora.

