Donald Trump prevede di inviare lettere sui dazi ai partner commerciali

Il presidente Donald Trump ha in programma di inviare, entro le prossime due settimane, delle lettere ai partner commerciali per stabilire tariffe unilaterali prima della scadenza fissata per il 9 luglio.

Trump ha minacciato di imporre dazi maggiori su decine di economie, ma finora ha raggiunto solo un accordo quadro commerciale con il Regno Unito e una tregua tariffaria con la Cina, già in bilico.

Il team di Trump sta lavorando per garantire intese bilaterali con partner economici chiave, inclusi India, Giappone, Corea del Sud e Unione Europea. Quest’ultima sarà probabilmente tra le ultime a raggiungere un accordo completo.