Da People’s Bank of China dichiarazioni dovish. Borsa Hong Kong oltre +2% con effetto Fed

Occhio in Cina alle dichiarazioni rilasciate da Xuan Changneng, vice governatore della People’s Bank of China che, stando a quanto ha riportato l’agenzia Reuters, ha detto che “c’è ancora spazio” per tagliare le riserve obbligatorie che le banche cinesi devono detenere, ovvero il reserve requirement ratio (RRR).

Vale la pena ricordare che, alla fine di gennaio, la banca centrale cinese aveva tagliato dello 0,50% il coefficiente di riserva obbligatoria o RRR delle banche, liberando così risorse a favore dell’economia reale.

Ieri invece la People’s Bank of China ha confermato i tassi LPR a 1 e a 5 anni.

La borsa di Hong Kong oggi è in rialzo, così come la maggior parte delle borse asiatiche, dopo l’annuncio di ieri della Fed, che ha lasciato invariati i tassi sui fed funds Usa al range compreso tra il 5,25% e il 5,5%, come da attese.

Dal dot plot è emerso che gli esponenti della Fed prevedono ancora di tagliare i tassi tre volte nel corso del 2024, così come nel dot plot pubblicato a dicembre, fattore che ha innescato una raffica di buy a Wall Street.

Alle 7.20 circa ora italiana, la borsa di Hong Kong scatta di oltre il 2%, mentre la borsa di Shanghai è piatta.