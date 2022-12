Crowdfunding immobiliare, raccolti 1,6 milioni per la rigenerazione dei borghi italiani

Il lending crowdfunding immobiliare dedicato alla rigenerazione dei borghi italiani festeggia il suo primo anno di vita con una raccolta di oltre 1,6 milioni di euro. Fondi che hanno contribuito a finanziare la ristrutturazione di 25 immobili in sei regioni: 15 in Sicilia, 3 in Sardegna e in Toscana, 2 in Puglia e uno rispettivamente in Emilia Romagna e nelle Marche. Un quinto degli investitori totali non sono residenti in Italia e, nel complesso, ciascun investitore ha allocato sui singoli progetti da 100 a oltre 20.000 euro.

Sono questi i dati di ITS Lending, unica piattaforma italiana per la raccolta fondi focalizzata nel recupero e rilancio edilizio dei centri storici del Paese, dove chi investe presta un capitale che gli verrà restituito, al termine dell’operazione, insieme all’interesse maturato. Da novembre 2021 – mese di lancio del portale – a oggi, il tasso d’interesse si è aggirato mediamente sul 9,4% (su base annua), a fronte di una durata media dei prestiti di 8 mesi, rispetto ai 13 medi del mercato. ITS Lending ha inoltre mantenuto puntualmente le sue promesse con gli investitori, rimborsando ben 12 prestiti, oltre agli interessi, per un totale di 532 mila euro.

Il mercato del lending crowdfunding immobiliare nel 2022 si è dimostrato estremamente dinamico. Secondo i dati forniti da Crowdfunding Buzz, con oltre 300 progetti finanziati per più di 80 milioni erogati, la raccolta rispetto al 2021 è aumentata del 50%.

ITS Lending chiude così in bellezza il 2022, e non soltanto grazie ai suoi risultati, ma anche con l’offerta di investimento, appena lanciata, nel suo terzo progetto immobiliare a Caprarica di Lecce, nel Salento.