Coronavirus: 528 persone positive ai tamponi, 37 guariti in Lombardia

Sono 528 le persone risultate positive al test sul Coronavirus, mentre 14 sono decedute e 37 le guarite in Lombardia. Così il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sulla diffusione del Covid-19.

In Italia è coinvolto dall’epidemia del coronavirus lo 0,1% dei comuni. Le persone in quarantena rappresentano lo 0,089% della popolazione totale e il territorio italiano in isolamento è lo 0,01%. Queste invece le percentuali del ministro degli Esteri Luigi Di Maio.